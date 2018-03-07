Рассыпающееся панно спрятали под баннером

Мы уже рассказывали, что панно, появившееся к 600-летию Калуги на улице Пушкина, осыпается. Городские власти признались, что восстановить его не смогут.
Губернатор в январе предложил спрятать панно под «баннером с тем же рисунком». Но в итоге к приезду вице-премьера правительства России Дмитрия Козака стену закрыли белым полотнищем.
Фото автора.
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