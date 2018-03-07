Под куполом рынка сделают аквапарк

Как мы рассказывали, во вторник, 6 марта, вице-премьер правительства России Дмитрий КОЗАК посетил с рабочим визитом Калужскую область. Он осмотрел ряд объектов, которые возводят к 650-летию Калуги.

В частности, заглянул Козак и в новый парк на месте рынка.

- 4 гектара только парка, - рассказал ему городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.

Пока градоначальник описывал масштабы парка, Козак с недоумением поглядывал на купол рынка.

- А там сейчас что? - спросил он.

- Сейчас это купол - купольное здание, бывший рынок, в нём ничего нет, - ответил Горобцов.

- Сейчас сделаем проект, заходит инвестор, к концу года мы всё это сделаем, уже будет открыт, - добавил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Уже на этапе подписания концессионного соглашения, - вставил Горобцов

- Внутри будет аквапарк, - рассказал Артамонов. - Такой колоссальный центр семейного отдыха.

- Торговые ряды, рынок там (на Грабцевском шоссе. - Прим. автора) нормальный, нормальные помещения, а здесь - для людей, - подытожил Козак.

- Парк пойдёт дальше, уже в этом году мы его будем продолжать, - подчеркнул Артамонов.

- При нашей жизни будет парк, - восхитился Козак.

Информацию о строительстве аквапарка под куполом прокомментировал журналистам Горобцов:

- Воды не хватает в Калуге! Предложение уже есть! Сейчас он (инвестор. - Прим автора) получил всю документацию, считает экономику. Через некоторое время узнаем.

Фото автора и Сергей КОНСТАНТИНОВА.