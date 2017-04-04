Названа дата общегородского субботника

Первый общегородской субботник в нынешнем году пройдёт в Калуге 8 апреля. Об этом во вторник, 4 апреля, нам рассказали в городской управе.

Начнутся мероприятия по уборке территории в 9:00.

Как мы уже рассказывали, чиновники предложили поделить общегородскую территорию между предприятиями, чтобы каждый клочок земли был убран.