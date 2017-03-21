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Областные чиновники уберут набережную Оки, а городские – Березуйский овраг

21.03.2017 12:51 23 1362 Оксана КОЛОСОВА
Областные чиновники уберут набережную Оки, а городские – Березуйский овраг

1 апреля в Калуге стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. Он продлится до 5 мая. В течение месяца в областном центре состоится 333 субботника, включая два общегородских. Они намечены на 8 и 22 апреля.

- В рамках весеннего месячника планируется проведение работ по ликвидации стихийных свалок, покраска и мойка леерных ограждений, остановочных павильонов, посадка деревьев и кустарников, разбивка газонов и цветников, ремонт и мойка светильников уличного освещения, ремонт и восстановление фасадов зданий, ремонт и покраска малых архитектурных форм, - доложил на планёрке в горуправе новый начальник Управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ. – Также запланирован ямочный ремонт во дворах. В первую очередь будут ликвидированы аварийные участки дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Эту работу планируется завершить до 1 мая текущего года.

Территории, которые планируется привести в порядок во время субботников, закреплены за государственными, региональными и муниципальными учреждениями и организациями. Полный перечень опубликован на сайте городской управы. Так, набережную Оки поделили на несколько участков. Убирать их будут сотрудники администрации губернатора и нескольких региональных министерств.

Например, за уборку набережной на участке от Гагаринского моста до реки Яченки со стороны Калуги отвечает министерство финансов региона. Тот же отрезок, но со стороны микрорайона «Правый берег», приведёт в порядок областное министерство экономического развития. Сотрудники администрации губернатора будут убирать набережную Оки у Воробьёвской переправы в сторону моста.

На уборку Березуйского оврага выйдут несколько городских управлений: Управление делами городского головы, Управление горхозяйства, Управление по работе с населением, Управление экономики и имущественных отношений.

- Мы несколько лет подряд убирались на очень удалённых городских территориях: это берег Оки, берег Угры, озера Вырка. Я буквально недавно объехал их, посмотрел: чисто. Выходить на эти же места смысла нет, - считает городской голова Константин ГОРОБЦОВ. – Надо посмотреть такие же места массового отдыха горожан, где мы ещё не были. Подберите такие места. Самые удалённые территории. Мы возьмём их в работу. Думаю, надо посмотреть пруды в Рождествено, может быть, что-то на севере.

Откорректировать план благоустроительного месячника Управление городского хозяйства должно в течение недели.

В Калуге объявили о скором начале сезона субботников. Власти, как обычно, рассчитывают на помощь всех жителей города. А вы готовы участвовать в субботниках?

 Голосование заканчивается 30/03/2017


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Тэги: благоустройство алексей дмитриев константин горобцов

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