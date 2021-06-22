Главная Новости компаний
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»

Опубликовано: 22.06.2021 15:09 0 146
МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»

МегаФон построит и модернизирует более 200 базовых станций на трассе М4 «Дон». Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будет доступна на всех участках трассы общей протяженностью 1543 км и в близлежащих населенных пунктах.

Работы на трассе М4 «Дон» пройдут в два этапа: в 2021 году в дополнение к существующей инфраструктуре компании планируется строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года – более 150. Новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, а также в Краснодарском крае и Адыгее.

Помимо улучшения голосового соединения, особое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, которое после завершения строительства увеличится на 1297 км. Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с. Высокоскоростной мобильный интернет будет полезен как абонентам, так и бизнесу, например, позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.

«Бесперебойная связь на трассе – это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населённых пунктах, находящихся вблизи трассы», – отмечает директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Абоненты МегаФона активно пользуются мобильными сервисами в дороге. В 2021 году общая длительность звонков на трассе М4 «Дон» составляет в среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также популярен в дороге сервис МегаФон ТВ.

МегаФон имеет большой опыт по созданию телекоммуникационной инфраструктуры вдоль трасс. В 2020 году было завершено строительство на скоростной автодороге М11 «Нева» протяжённостью 680 км около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Кроме того, в июне на Петербургском международном экономическом форуме МегаФон и Автодор подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.

Опубликовано: 22.06.2021 15:09 0 146
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»
ВТБ вдвое увеличил выдачи автокредитов в Калужской области
ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Калужской области на 15%
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам
«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»: новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Автомобили с пробегом в проверенной компании
Угловой карниз из нержавейки для ванной
Полезные советы при покупке керамогранита 60x120 см

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru