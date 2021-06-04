5 июня в Калуге и Обнинске состоится Зеленый Марафон

Уже в субботу с 09:00 до 14:00 в Калуге на территории Губернского парка (ул. 65 лет Победы) пройдет "Зеленый Марафон", который в этом году приурочен ко Дню эколога и Всемирному дню защиты окружающей среды.

Зеленый Марафон - это не только спортивное мероприятие, но и семейный праздник на котором можно будет прекрасно провести время.

Так для детей будут предложены различные мастер-классы от благотворительной организации «Новый день» и школы «Монтессори», увлекательные эксперименты от «Безумная Лаборатория», активные игры и соревнования от лазертага «Патризан 40» и ЭКОцентра «Гардероб», будут работать аниматоры и раздаваться сладкая вата.

На площадке будет интересно и взрослым, ведь для них пройдут мастер-классы по бачате, йоге и даже спортивному массажу. Кроме того, прямо на Зелёном Марафоне можно будет пройти экспресс-тест состояния своего здоровья в зоне компании «Тенториум» и продегустировать новый продукт от Тульского молочного комбината.

В зоне фуд-корта можно будет перекусить у «Краснодарского парня», попробовать крафтовый кофе или освежиться прохладительными напитками в «MyYummy кофе», а после 12:00 все желающие смогут отведать настоящую полевую кухню совершенно бесплатно.

Команда Faberlic Анастасии Фёдоровой познакомит вас с экологичными биосредствами по уходу за одеждой и домом королевского стандарта чистототы Ноme Gnome Greenly, предложит продегустировать полезные и вкусные продукты от Nechaev family club.

5 июня автомобилистам представят новинки дилерских центров Haval и Hyundai, а также предложат пройти тест-драйв прямо на мероприятии.

Участники марафона в Калуге смогут преодолеть символическую дистанцию в 4,2 км, а также марафон скандинавской ходьбы на 6,3 км. Юные спортсмены смогут пробежать дистанцию в 420 м. В каждой категории спортсмены будут награждены подарками от Сбера и партнеров Зелёного Марафона.

Тайминг в Калуге:

09:00 – начало работы зон активностей и концертной программы

09:00 - 10:30 - регистрация участников забегов

10:00 – старт скандинавской ходьбы

10:30 - разминка для участников забега

10:45 - официальное открытие Зелёного марафона

11:00 - старт основного забега

11:30 – старт детского забега

12:00 - торжественное награждение победителей забегов

12:15 – работа бесплатной полевой кухни

В Обнинске Зеленый Марафон пройдет впервые в онлайн-формате.

Каждый участник онлайн-забега в Обнинске 5 июня может пробежать любую дистанцию от 1 км в любой точке города с помощью приложения «Зеленый Марафон». Все участники забега смогут зафиксировать и подтвердить результат, а также получить небольшие подарки с 9.00 до 14.00 возле офиса Сбербанка на проспекте Маркса 46.

Благотворительность и экология

Экосистема Зеленого Марафона-2021 включает инициативы для бега (онлайн- и оффлайн-забеги, мобильное приложение) и инициативы для экологии (благотворительные взносы, экологические акции). Главная цель Зелёного Марафона в этом году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов для их решения.

Так, в рамках мероприятия в Калуге и Обнинске каждый желающий может сделать взнос в благотворительный фонд СберБанка «Вклад в будущее». Все собранные средства будут направлены на высадку лесов. Цель проекта на 2021 год — высадить 500 000 деревьев на территории 150 гектаров в разных регионах России.

Онлайн-забег для всех!

Онлайн-забег доступен всем, независимо от места проживания, в приложении «Зелёный Марафон»: каждый километр, который участник пробежит 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравняет к одному рублю. В мобильном приложении можно будет пробежать одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). 180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции получат призы, среди которых смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона. Бежать онлайн можно в любое удобное время суток с 00:00 до 24:00 5 июня. На сайте Зелёного Марафона размещена подробная информация и правила участия в онлайн-забеге, актуальная информация по городам проведения очных забегов и ссылка на скачивание приложения (оно также доступно в App Store и Google Play).

Приложение «Зелёный Марафон» помогает сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам, конвертировать беговые достижения в озеленение планеты, получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению и стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.