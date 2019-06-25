Просто фантастическая техника!

25.06.2019 16:34 134

Компьютеризированные мощные трактора, бороны и новейшие комбайны увидели аграрии на «Дне Калужского поля 2019».

21 июня наша область в 14 раз стала местом демонстрации современных агротехнических разработок. По уже сложившейся традиции «День Калужского поля» прошел в поселке Опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского района. Здесь собраны все последние разработки для села, все инновационные технологии. Побывал на выставке и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, а открыл «День поля» министр сельского хозяйства региона Леонид ГРОМОВ:

- Сегодня у руководителей сельхозпредприятий есть возможность увидеть технику последнего поколения. И все это уже есть в реальной жизни. Нашу область называют зоной рискованного земледелия, но это давно не актуально, потому что у нас есть техника, оснащенная системой навигации, позволяющая высокоэффективно работать. Именно такие машины способны повысить экономические результаты аграриев.

«День поля» в этом году проходит с размахом: свою продукцию представили 53 компании. Самое главное и ожидаемое – презентация техники последнего поколения от Ростсельмаша. Технический центр «Агрит», официальный дилер Ростсельмаш продемонстрировал надёжные и высокоэффективные трактора серии RSM 2375 и 320, современные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, в том числе представил новинку роторный комбайн TORUM 750.

- Сельское хозяйство нашего региона становится все более технологичным. Наша компания идет в ногу со временем, поэтому мы предлагаем современную и инновационную технику, которая удовлетворяет все потребности аграриев. Агромашины Ростсельмаш отлично себя зарекомендовали в Калужской области. - рассказала директор ООО Технический центр «Агрит» Вера ПОПОВА.

- В этом году мы укрепили свою материальную базу – приобрели ряд комбайнов TORUM 750. Используем их на уборке кукурузы, работаем и в январе по этой уборке. Еще купили самоходную косилку КСУ с транспортерной жаткой, которая показывает очень хорошие результаты на заготовке кормов - рассказал Виталий ХАВРОШИН, заместитель директора ГП «Калужская МТС». - Мы сотрудничаем с Ростсельмаш с 2003 года, и остановили свой выбор именно на этой технике, она качественная, более экономически выгодная.

Большой интерес у посетителей выставки вызвал универсальный трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375. Это отличная машина служит прекрасным помощником в хозяйстве и выполняет абсолютно любые задачи.

- Хочу обратить внимание на трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375, этот трактор очень надежный, мощный и экономичный. Расход топлива при культивации идет от 4 до 6 литров на гектар.: высокая надежность и эффективность в своей ценовой категории. - Провел презентацию техники директор по региональному развитию Ростсельмаш Алексей НЕНАРТОВИЧ. - Сейчас для аграриев действуют выгодные финансовые предложения – техника стала более доступна, Ростсельмаш разработал специальные кредитные и лизинговые программы.