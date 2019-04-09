Макснет запускает новую линейку тарифов «Онлайн!» — больше, чем просто Интернет!

09.04.2019 11:26 70

Калужский оператор связи Макснет объявляет о запуске новых пакетов услуг «Онлайн!» для домашних абонентов.

Новые пакеты услуг состоят из двух тарифов, в составе которых быстрый Интернет, 72 телеканала цифрового телевидения, антивирус, выгодные цены на дополнительные услуги. Тарифы разрабатывались с учетом предпочтений наших абонентов.

Что уже включено в пакеты «Онлайн!»:

Интернет на высоких скоростях. Тариф «Онлайн! Плюс»: скорость Интернета днем 75 Мбит/c, ночью – 100 Мбит/c. В тарифе «Онлайн! Хит»: 100 Мбит/c круглосуточно. Кроме того, в стоимость тарифа «Онлайн! Хит» уже включен двухдиапазонный WiFi–роутер SNR MD 1.1. Практика показывает, что на частоте 2,4 ГГц в многоквартирных домах работает большинство роутеров, как следствие, появляется «зашумление», помехи, обрывы связи. Предлагаемый роутер одновременно раздает Интернет сразу в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. В диапазоне 5 ГГц свободных частот больше, а других роутеров меньше, благодаря чему связь работает с большей скоростью и с меньшими потерями.

Тариф «Онлайн! Плюс»: скорость Интернета днем 75 Мбит/c, ночью – 100 Мбит/c. В тарифе «Онлайн! Хит»: 100 Мбит/c круглосуточно. Кроме того, в стоимость тарифа «Онлайн! Хит» уже включен двухдиапазонный WiFi–роутер SNR MD 1.1. Практика показывает, что на частоте 2,4 ГГц в многоквартирных домах работает большинство роутеров, как следствие, появляется «зашумление», помехи, обрывы связи. Предлагаемый роутер одновременно раздает Интернет сразу в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. В диапазоне 5 ГГц свободных частот больше, а других роутеров меньше, благодаря чему связь работает с большей скоростью и с меньшими потерями. Антивирус Dr.Web Premium — платный антивирус бесплатно для пакетов «Онлайн!» . Вирусы теперь не просто портят домашние компьютеры, теперь они похищают персональные данные и самое опасное — деньги. Мы нашли отличное решение для комплексной защиты домашних компьютеров — договорились с компанией «Доктор Веб» о специальных условиях, согласно которым абоненты тарифов «Онлайн!» могут получить антивирус Dr.Web Premium бесплатно. Более того, в рамках одного договора наши абоненты получают возможность оформить до трех подписок на семью. Подписка может быть установлена на персональный компьютер (Windows, Mac OS, Linux). Таким образом, решаются задачи по безопасности в Интернете и онлайн-платежам практически для всех членов семьи. Это предложение остается неизменно бесплатным на протяжении всего периода подключения к «Онлайн!».

. Вирусы теперь не просто портят домашние компьютеры, теперь они похищают персональные данные и самое опасное — деньги. Мы нашли отличное решение для комплексной защиты домашних компьютеров — договорились с компанией «Доктор Веб» о специальных условиях, согласно которым абоненты тарифов «Онлайн!» могут получить антивирус Dr.Web Premium бесплатно. Более того, в рамках одного договора наши абоненты получают возможность оформить до трех подписок на семью. Подписка может быть установлена на персональный компьютер (Windows, Mac OS, Linux). Таким образом, решаются задачи по безопасности в Интернете и онлайн-платежам практически для всех членов семьи. Это предложение остается неизменно бесплатным на протяжении всего периода подключения к «Онлайн!». Бесплатный пакет цифрового ТВ: 72 телеканала + аренда ТВ-приставки. В пакеты «Онлайн!» уже включены 72 цифровых телеканала, 17 из которых транслируется в HD-качестве. Каждому из абонентов предоставляется в аренду приставка для одного телевизора. Можно подключить до 3-х дополнительных ТВ-приставок на один договор, которые можно взять в аренду по весьма гуманной цене — 100 руб. за подключение каждого дополнительного телевизора.

А что по стоимости?

Пакет «Онлайн! Плюс» имеет абонентскую плату 600 рублей в месяц, пакет «Онлайн! Хит» - 750 рублей в месяц.

При этом существует несколько возможностей сэкономить при пользовании тарифами «Онлайн!»:

Автоплатёж . Абоненты Макснет могут воспользоваться сервисом автоматического пополнения лицевого счета со своей банковской карты. В качестве бонуса 5% от платежей ежемесячно возвращается обратно. Активируется в личном кабинете на сайте: stat.maxnet.ru

. Абоненты Макснет могут воспользоваться сервисом автоматического пополнения лицевого счета со своей банковской карты. В качестве бонуса 5% от платежей ежемесячно возвращается обратно. Активируется в личном кабинете на сайте: stat.maxnet.ru Годовой контракт . Мы запускаем программу «Годовой контракт» для абонентов, которые уверены в своих намерениях сотрудничать с Макснет в течение 12 месяцев. Поощрением за лояльность станет дополнительная скидка в размере 10% на тарифы группы «Онлайн!».

. Мы запускаем программу «Годовой контракт» для абонентов, которые уверены в своих намерениях сотрудничать с Макснет в течение 12 месяцев. Поощрением за лояльность станет дополнительная скидка в размере 10% на тарифы группы «Онлайн!». Партнерская программа Макснет и МегаФон . При одновременном подключении к тарифам «Онлайн!» от Макснет и тарифам линейки «Включайся» от МегаФон абоненту предоставляется ежемесячная 20% скидка на услуги мобильной и стационарной связи. Это значит, что ежемесячная абонентская плата на тариф «Онлайн! Плюс» составит 480 рублей (базовая цена - 600 рублей в месяц), тариф «Онлайн! Хит» - 600 рублей (базовая цена - 750 рублей в месяц). В рамках одного договора с Макснет на льготный тариф с МегаФоном можно подключить до 5 SIM-карт. Хватит на всех членов семьи!

. При одновременном подключении к тарифам «Онлайн!» от Макснет и тарифам линейки «Включайся» от МегаФон абоненту предоставляется ежемесячная 20% скидка на услуги мобильной и стационарной связи. Это значит, что ежемесячная абонентская плата на тариф «Онлайн! Плюс» составит 480 рублей (базовая цена - 600 рублей в месяц), тариф «Онлайн! Хит» - 600 рублей (базовая цена - 750 рублей в месяц). В рамках одного договора с Макснет на льготный тариф с МегаФоном можно подключить до 5 SIM-карт. Хватит на всех членов семьи! Годовой абонемент. Самый выгодный вариант подключения. Наши абоненты могут внести абонентскую плату за год и сэкономить на 2-х месяцах оплаты. Плюс получить подарок из специальной серии Макснет: спортивный стакан Макснет или бесплатная аренда роутера в тарифах «Онлайн! Плюс», либо термокружка Макснет в тарифах «Онлайн! Хит».

Подробности можно узнать в офисе продаж Макснет по адресу: Калуга, ул. Кирова, 9

Телефон: 926 000

www.maxnet.ru