Макснет запускает новую линейку тарифов «Онлайн!» — больше, чем просто Интернет!

Калужский оператор связи Макснет объявляет о запуске новых пакетов услуг «Онлайн!» для домашних абонентов.
Новые пакеты услуг состоят из двух тарифов, в составе которых быстрый Интернет, 72 телеканала цифрового телевидения, антивирус, выгодные цены на дополнительные услуги. Тарифы разрабатывались с учетом предпочтений наших абонентов.
Что уже включено в пакеты «Онлайн!»:
А что по стоимости?
Пакет «Онлайн! Плюс» имеет абонентскую плату 600 рублей в месяц, пакет «Онлайн! Хит» - 750 рублей в месяц.
При этом существует несколько возможностей сэкономить при пользовании тарифами «Онлайн!»:
Подробности можно узнать в офисе продаж Макснет по адресу: Калуга, ул. Кирова, 9
Телефон: 926 000
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