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ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

25.03.2019 12:00 0 102
ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 270 отделениях во всех регионах присутствия банка в России, в том числе в двух офисах в Калуге. До конца 2019 г. необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ.

Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут. 

В Калуге сдать биометрические данные можно в следующих офисах ВТБ: «На Ленина», ул. Ленина, 64, «На Достоевского», ул. Достоевского, 20.

 «Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам», — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых - с 1 июля 2018 г. сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.

Справка:

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.

Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен  «Ростелеком». Он обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.


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