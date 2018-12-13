В калужском «Кванториуме» «Ростелеком» установил «Умный дом» с электронной библиотекой

13.12.2018 15:56 68

Калужский филиал «Ростелекома» начал сотрудничество с открывшимся 13 декабря в Калуге детским технопарком «Кванториум» – высокотехнологичной площадкой для научно-технического развития детей. Компания обеспечила технопарк доступом в интернет и оборудованием для секции проектной деятельности. «Умные» стенды «Ростелекома» с интерактивной игрой «Умный дом» и обширной электронной библиотекой помогут ребятам освоить навыки взаимодействия с современными интеллектуальными системами и, с помощью цифровых технологий, преуспеть в личностном развитии. Калужский «Кванториум» открылся в доме 66 на улице Салтыкова-Щедрина.

Алла Кононова, директор калужского детского технопарка «Кванториум»:

«Партнёрство с национальным цифровым провайдером для нас, безусловно, необходимо. Демонстрационная зона станет первым из совместно реализованных проектов. «Умные» стенды «Ростелекома» уже оценили первые пользователи: работа с ними увлекательна, познавательна и доступна как для детей, так и для взрослых».

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«У нас, как у крупнейшего поставщика цифровых сервисов и услуг, накопился богатый опыт создания цифровых пространств. И мы разделяем цели «Кванториума» в части инновационного образования детей. Поэтому «Ростелеком» готов вкладывать время и ресурсы в подготовку нового поколения специалистов. Уверена, что благодаря этому проекту тысячи ребят смогут реализовать свой потенциал. Они уже с успехом работают над интернетом вещей, занимаются виртуальной реальностью и другими проектами, еще вчера считавшимися недоступными. Уверена, что наше сотрудничество с «Кванториумом» окажется долгим и продуктивным».

Интерактивная игра «Умный дом» научит детей с помощью технологичных устройств создавать комфортные условия внутри виртуального дома и обеспечивать его безопасность. Дом сам будет следить за своим благополучием после того, как ребенок его запрограммирует. Похожим образом это происходит и с реальной интеллектуальной системой «Умный дом» от «Ростелекома».

«Умный дом» – это коробочное решение для обеспечения безопасности и комфорта жилья. С его помощью можно круглосуточно в режиме реального времени контролировать происходящее в доме, оперативно получая информацию о нештатных ситуациях через PUSH-уведомления, SMS или по электронной почте. Умные детекторы моментально реагируют на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или затопления, изменения температуры или влажности. По желанию, комплект «Умного дома» можно дополнить видеонаблюдением, чтобы не только получать уведомления, но и видеть причину инцидента в режиме онлайн. Управление «Умным домом» происходит с помощью приложения на смартфоне или в личном кабинете на официальном сайте компании.

Электронная библиотека – это комплексное решение для использования современного цифрового образовательного контента: электронных учебников, периодики, художественной и научно-популярной литературы, электронных курсов и тестов. Основные преимущества цифрового образовательного контента заключаются в его интерактивности: система взаимодействует с пользователем через видео и аудио формат. Кроме того, платформа позволяет создавать собственный контент, обмениваться им и организовывать единое хранилище электронной литературы.

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«Кванториум» – федеральная сеть детских технопарков, в которых школьники получают дополнительное образование по разным направлениям в объединениях – квантумах. В технопарке созданы IT-квантум, Робоквантум, Аэроквантум, Автоквантум, Наноквантум и Космоквантум. На занятиях юные исследователи изучают основы изобретательского мышления, проектного управления, командной работы, науки эвристики и многое другое. Детские технопарки «Кванториум» создаются по всей стране в соответствии с поручением Президента России, а также в рамках реализации приоритетного проекта Правительства РФ «Доступное дополнительное образование для детей».

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.