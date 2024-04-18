Бастрыкин взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга

Глава СК поручил доложить об уголовных делах, касающихся хирургических вмешательств, которые стали причиной инвалидности и ухудшения самочувствия у клиентов частной столичной больницы. Об этом проинформировали в пресс-службе СУ СК Москвы.

К тому же Александр Бастрыкин поручил представить отчет о сроках проведения экспертиз.

Ранее в СМИ сообщалось, что врач провел операции трем пациентам. У всех возникли проблемы со здоровьем.

Также сообщается, что врач не имел права осуществлять деятельность в имевшихся условиях.