На Калужскую область надвигаются снегопады

В воскресенье, 29 января, в Калужской области сохранится пасмурная погода без существенных осадков.

Температура воздуха составит около -5 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – около 85%.

А вот в начале следующей неделе ожидается мокрый снег.

По народным приметам, если 29 января на улице мороз, то лето будет жарким, а если метель, то дождливым.

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