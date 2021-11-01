В Калужской области ноябрь начнется с теплой погоды

В понедельник, 1 ноября, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +9, вечером – в районе +5.

Порывы ветра в Калуге будут достигать 3 м/с. Влажность воздуха – около 75%.

Такую же погоду прогнозируют на всю предстоящую неделю.

В народном календаре 1 ноября - Иванов день.

По народным приметам, если днем будет холодно и пойдет снег, то предстоящая весна тоже будет морозной и поздней. Если случится оттепель - весна в наступающем году будет ранней и теплой.

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