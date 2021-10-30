В Калужской области прогнозируют теплые выходные

В Калужской области ожидаются теплые выходные.

Утром, в субботу, 30 октября, температура воздуха в Калуге составит около +9 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +10.

Осадков не ожидается.

В Калуге возможны порывы ветра со скоростью до 5 м/с.

30 октября отмечается церковный праздник пророка Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и телег. В северных широтах в эту дату часто впервые доставали сани. Телеги чинили и смазывали дегтем.

По народным приметам, если к 30 октября третий день подряд наблюдается иней с утра, то снег выпадет рано.

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