В пятницу, 29 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. В течение всего дня в Калуге возможны небольшие дожди.

Утром температура воздуха составит около +4 градусов, днем – до +9, вечером – в районе +8.

Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.

Православная церковь 29 октября чтит память мученика Лонгина.

По народным приметам, порывистый ветер в этот день – к дождю.

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