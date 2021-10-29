В Калужской области сохранится пасмурная погода
В пятницу, 29 октября, в Калужской области сохранится пасмурная погода. В течение всего дня в Калуге возможны небольшие дожди.
Утром температура воздуха составит около +4 градусов, днем – до +9, вечером – в районе +8.
Порывы ветра – до 4 м/с. Влажность воздуха – свыше 90%.
Православная церковь 29 октября чтит память мученика Лонгина.
По народным приметам, порывистый ветер в этот день – к дождю.
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