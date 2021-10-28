В Калужской области прогнозируют дожди

В четверг, 28 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода. В течение всего дня возможен небольшой дождь.

Утром температура воздуха в Калуге составит около +6 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +5.

Порывы ветра – до 6 м/с.

На выходных в Калуге ожидается потепление до +12.

28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского. С осеннего Евфимия, как правило, начинались постоянные утренние заморозки, дневная температура также постепенно понижалась.

По народным приметам, если поздней осенью появились комары, то зима будет теплой и короткой.

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