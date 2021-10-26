МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 26 октября
Вечером во вторник, 26 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
По прогнозам, порывы будут достигать 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу без лишней необходимости.
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