В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

В среду, 27 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +7, вечером – около +6.

Во второй половине дня в Калуге вероятен дождь, порывы ветра – до 6 м/с.

В концу недели в Калужской области должно потеплеть до +12.

27 октября - день Прасковьи, или Грязниха, потому что в это время идут дожди и портятся дороги.

По народным приметам, если в этот день на дорогах много грязи, то через месяц установится настоящая зима. Если на Прасковью выпал снег - в мае будет сильная непогода. Сильный дождь - к снегу уже в ближайшее время. Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!