В Калужской области температура воздуха опустится ниже нуля

В понедельник, 25 октября, в Калужской области продолжится похолодание.

Утром температура воздуха составит около +2 градусов, днем – до +3, вечером – около -1.

Существенных осадков в Калуге не ожидается. Порывы ветра – до 3 м/с.

25 октября - день памяти святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. В народе день называют Андрон-Звездочет.

По народным приметам, тусклые звезды - к теплу, а яркие - к сильным морозам. Если звезды сильно мерцают, то, скорее всего, в ближайшее время пойдет снег.

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