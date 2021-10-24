В Калужской области прогнозируют дожди

В воскресенье, 24 октября, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода.

Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +4, вечером – около +2.

В Калуге в течение всего дня синоптики обещают дожди. Порывы ветра – до 5 м/с.

24 октября церковь чтит память святого Филиппа, апостола от семидесяти. На Руси к этому времени обычно начиналась канитель - распутица и грязь на дорогах.

Нередко на Филиппов день выпадает снег. Если он лег на мокрую землю и не растаял, весна будет ранней. Раннюю весну обещают и зеленые листья на верхушках ивы.

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