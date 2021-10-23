В Калужской области похолодает на выходных

В субботу, 23 октября, в Калужской области прогнозируется похолодание.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +8, вечером – около +4.

В Калуге в течение всего дня возможен дождь. Порывы ветра – до 7 м/с.

23 октября православные христиане вспоминают святых брата и сестру Евлампия и Евлампию, которых в народе прозвали Зимоуказателями.

По народным приметам, если 23 октября слякотно и грязно, то снега не будет до 4 ноября, зато зимой будут большие сугробы. Если же в этот день стоит теплая и солнечная погода, то зима будет мягкой и малоснежной и наступит через месяц.

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