В Калужской области воздух прогреется до +13 градусов

В пятницу, 22 октября, в Калужской области ожидается облачная погода.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов, днем – до +13, вечером – в районе +7.

В Калуге возможны сильные порывы ветра.

На выходных при этом ожидается похолодание и дождь.

22 октября православные христиане почитают память святого апостола Иакова. В народе эта дата получила название Яков день или Яков-древопилец, так как с приходом холодов наступало время заготавливать дрова на зиму.

По народным приметам на Якова судили о том, когда выпадет снег. Если с утра 22 октября идет дождь, то к вечеру стоит ждать снега. А вот если утром гололедица, то к вечеру пойдет дождь. Если на лиственнице не осыпались иголки — в ближайшее время снега не будет. А если он все-таки выпадет, то очень быстро растает.

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