В Калужской области прогнозируют резкое потепление

В четверг, 21 октября, в Калужской области прогнозируется резкое потепление.

Утром ожидается около +10, днем температура воздуха повысится до +14 градусов, вечером – в районе +12.

Существенных осадков в Калуге не ожидается, но усилится юго-западный ветер. Атмосферное давление наоборот понизится. Влажность воздуха составит около 75%.

В пятницу ожидается такая же погода, а на выходных начнется похолодание.

21 октября православная церковь почитает память преподобной Пелагии Антиохийской. В этот день было принято заниматься ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды.

По народным приметам, если до сих пор с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно.

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