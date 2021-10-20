МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 21 октября
В четверг, 21 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупредило региональное Главное управление МЧС.
По прогнозам, скорость порывов юго-западного ветра будет достигать 12-17 м/с.
МЧС рекомендует калужанам не выходить на улицу.
Напомним, 21 и 22 октября в Калуге ожидается резкое потепление.
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