МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 21 октября

В четверг, 21 октября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Об этом предупредило региональное Главное управление МЧС.

По прогнозам, скорость порывов юго-западного ветра будет достигать 12-17 м/с.

МЧС рекомендует калужанам не выходить на улицу.

Напомним, 21 и 22 октября в Калуге ожидается резкое потепление.

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