В Калужской области похолодает до нуля

Во вторник, 19 октября, в Калужской области ожидается дождливая погода. Осадки возможны в течение всего дня.

Температура воздуха утром составит около +2 градусов, днем – до +4, вечером – в районе нуля.

Влажность воздуха в Калуге повысится до 90%. Порывы ветра – до 5 м/с.

В среду синоптики прогнозируют такую же погоду. Затем в Калуге должно резко потеплеть – до +15. А на выходных вновь похолодание до нуля.

По народным приметам, бледное солнце на закате 19 октября предвещает похолодание. Вороны в стаи собираются - к ненастью. Закат ярко-красного цвета - к непогоде. А вот туманное и пасмурное утро обещает погожий день.

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