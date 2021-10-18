В Калужской области прогнозируют дождь и первый снег
В понедельник, 18 октября, в Калужской области ожидаются дожди
Утром синоптики прогнозируют около +4 градусов, днем – до +8, вечером – в районе +5.
В Калуге дождь возможен в течение всего дня. Порывы ветра – до 4 м/с.
Вечером в понедельник в Калужской области прогнозируют первый снег.
18 октября православные вспоминают мученицу Харитину Амисийскую. В народе по погоде в этот день определяли, какой будет зима и как скоро она наступит.
По народным приметам, если на Харитину еще не выпал снег, то зима будет поздней. Однако, если в этот день нет ветра, то скоро наступит похолодание.
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