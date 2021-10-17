В воскресенье, 17 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Утром синоптики прогнозируют около +5 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +6.

Сильных дождей в течение дня в Калуге не будет. Порывы ветра – до 5 м/с.

17 октября православные почитают память святого Иерофея, епископа Афинского. В народе верили, что на Ерофеев день уже окончательно укрепляется холодная погода.

По народным приметам, если 17 октября на землю ложится снег, то настоящая снежная зима придет к концу месяца.

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