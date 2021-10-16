В Калужской области потеплеет до +12

В субботу, 16 октября, в Калужской области ожидается небольшое потепление.

Утром синоптики прогнозируют около +8 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +9.

Во второй половине дня в Калуге возможен небольшой дождь. Порывы ветра – до 7 м/с.

16 октября православные вспоминают святого Дионисия, которого в народе позвали Денис Позимний. Считалось, что с этого дня могут начаться стабильные морозы и снег.

По народным приметам, темные и низкие облака говорят о резком ухудшении погоды и возможном снегопаде. А вот если 16 октября стоит теплая и солнечная погода, то до 2 ноября морозов не будет.

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