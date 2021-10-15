В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

В пятницу, 15 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +9, вечером – в районе +8.

В Калуге в первой половине дня возможен дождь. Порывы ветра – до 6 м/с.

А на следующей неделе прогнозируется первый снег.

15 октября православные христиане вспоминают священномучеников Киприана и Иустину. В этот период на Руси прекращались все сельскохозяйственные работы: мужчины занимались утеплением дома к зиме, а женщины пряли и вязали.

По народным приметам, если в этот день дует холодный ветер и идет дождь - зима придет намного раньше и будет суровой и снежной.