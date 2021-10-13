В Калужской области прогнозируют похолодание и дожди

В среду, 13 октября, в Калужскую область вернется дождливая погода. Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня.

Утром температура воздуха в Калуге составит около +8 градусов, днем – до +10, вечером – в районе +7.

Влажность воздуха в Калуге составит до 92%, порывы ветра – до 3 м/с.

В четверг дневная температура воздуха снизится до +7, вновь возможны дожди.

13 октября православная церковь вспоминает святых Михаила и Григория. В народе верили, что снег, который пойдет в этот день, обязательно растает, а холода придут еще не скоро.

По народным приметам, если журавли уже улетели на юг, то зима в этом году будет суровой. Если до этого дня с березы еще не осыпались все листья, то снег ляжет поздно.