На Калужскую область надвигаются дожди

Во вторник, 12 октября, в Калужскую область вернется пасмурная погода.

Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +8.

К вечеру в Калуге возможен дождь. Влажность воздуха – около 80%. Порывы ветра - до 3 м/с.

По народным приметам, поздние грибы в лесу - осень будет затяжной, а морозы придут нескоро. Если гремит осенний гром - зима будет бесснежной. Утром и вечером держится туман - холода придут поздно.