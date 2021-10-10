В Калужской области опять объявили неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности

В воскресенье, 10 октября, в Калужской области прогнозируется отсутствие ветра. В связи со штилем в воздухе могут не рассеиваться загрязняющие вещества. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

На территории всей Калужской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности с 21:00 10 октября до 9:00 11 октября.

По данным метеорологов, в Калуге в воздухе может наблюдаться дымка, возможен неприятный запах.

Ранее подобная погода наблюдалась в Калуге в конце сентября, а также 9 октября.