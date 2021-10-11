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В Калужской области похолодает к концу недели

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 06:03 0 589
В Калужской области похолодает к концу недели

В понедельник, 11 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода без осадков.

Температура воздуха утром составит около +3, днем - до +11 градусов, вечером – в районе +6.

Влажность воздуха – около 70%, порывы ветра – до 1 м/с.

Дожди вернутся в Калугу к концу недели, похолодает. При этом по ночам температура воздуха перестанет опускаться ниже нуля.

11 октября православные чтят память преподобного Харитона Исповедника. По народным приметам, если по небу плывут тяжелые, низкие облака, то скоро похолодает.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.10.2021 06:03 0 589
Тэги: погода
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