В Калужской области воздух прогреется до +12

В воскресенье, 10 октября, в Калужской области ожидается ясная погода без осадков.

Температура воздуха утром составит около нуля, днем - до +12 градусов, вечером – в районе +5.

Влажность воздуха – около 75%, порывы ветра – до 2 м/с.

10 октября православные почитают Святого Каллистрата, потомственного воина, который стал свидетелем смерти и Воскресения Спасителя.

По народным приметам, сухая погодав этот день обещает, что холода наступят нескоро.