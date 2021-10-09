В Калужской области на выходных прогнозируют мороз и солнце

Рано утром в субботу, 9 октября, в Калужской области наблюдается морозная погода. Но днем небо будет ясным, осадков не ожидается.

Температура воздуха днем повысится до +12 градусов. Вечером ожидается около +6.

Влажность воздуха – около 70%, порывы ветра – до 2 м/с.

9 октября православная церковь почитает память Иоанна Богослова.

По народным приметам, если 9 октября идет дождь, то такая погода сохранится еще в течение трех недель. А вот если в этот день тепло и солнечно, то июнь следующего года будет дождливым и холодным.