В Калужской области на выходных прогнозируют мороз и солнце
Рано утром в субботу, 9 октября, в Калужской области наблюдается морозная погода. Но днем небо будет ясным, осадков не ожидается.
Температура воздуха днем повысится до +12 градусов. Вечером ожидается около +6.
Влажность воздуха – около 70%, порывы ветра – до 2 м/с.
9 октября православная церковь почитает память Иоанна Богослова.
По народным приметам, если 9 октября идет дождь, то такая погода сохранится еще в течение трех недель. А вот если в этот день тепло и солнечно, то июнь следующего года будет дождливым и холодным.
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