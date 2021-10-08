В Калужской области ночной мороз сменится солнечной погодой

В ночь на пятницу, 8 октября, температура воздуха в Калужской области вновь опускалась ниже нуля. Но днем заметно потеплеет, будет светить солнце.

По прогнозам синоптиков, в Калуге утром будет около +3, днем – до +12, вечером – в районе +7.

В течение дня осадков не ожидается.

Влажность воздуха будет находиться в пределах от 60% до 80%. Порывы ветра – до 2 м/с.

Православные 8 октября почитают память святого Сергия Радонежского. Считалось, какая погода стоит в этот день, то такой она будет до 29 октября. Кроме того, 8 октября часто выпадал первый снег.