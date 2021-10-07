В четверг, 7 октября, в Калужской области сохранится солнечная погода. Осадков в течение дня не ожидается.

Утром будет около +5 градусов, днем – до +12, вечером – в районе +6.

Влажность воздуха в Калуге составит 65%, порывы ветра – до 3 м/с.

7 октября православные вспоминают святую Феклу. С этого времени дни убывают очень быстро, а ночи становятся темнее и холоднее.

По народным приметам, если в этот день ярко светит солнце, то скоро погода резко изменится.