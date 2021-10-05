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В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду 5 октября

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.10.2021 06:00 0 504
В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду 5 октября

Во вторник, 5 октября, в Калужской области прогнозируется пасмурная погода.

Утром в Калуге будет около +5 градусов, днем – до +10, вечером – около +7.

Влажность воздуха в областном центре составит около 70%. Порывы ветра – до 4 м/с.

Православная церковь 5 октября чтит память пророка Ионы и священномученика Фоки. В народе день получил название «Листопадная», потому что в это время порывы ветра активно срывают листву с деревьев.

По народным приметам, если клен и черемуха к этому дню остались без листьев — скоро наступит зима. А если листья с березы еще не опали, то снег ляжет поздно. Считается, что, какая погода стоит в этот день, таким будет и весь октябрь.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.10.2021 06:00 0 504
Тэги: погода
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