Калужскую область ждет теплая неделя

В понедельник, 4 октября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днем – до +13, вечером – около +8.

Влажность воздуха в Калуге составит 70%. Порывы восточного ветра – до 4 м/с.

В ближайшую неделю днем температура воздуха будет подниматься до +13…+15 градусов.

4 октября православная церковь почитает память апостола Кодрата Афинского и священномучеников Ипатия и Андрея.

По народным приметам, какая погода стоит на Кондрата, такой она будет еще четыре недели.

Ярко-оранжевое солнце предвещает сильный ветер. А если вокруг него появился большой круг, то стоит ждать резкого ухудшения погоды. Если листья березы начали желтеть с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу — поздней.