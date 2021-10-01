В Калужской области потеплеет в первую неделю октября

В пятницу, 1 октября, в Калужской области ожидается ясная погода.

По прогнозу синоптиков, утром будет около +5 градусов, днем – до +11, вечером – в районе +7.

В Калуге осадков не ожидается. Ветра почти не будет. Влажность воздуха – около 75%.

В первую неделю октября в Калужской области ожидается потепление. Днем температура воздуха будет подниматься до +15 градусов.

Православные 1 октября вспоминают святую Ирину (Арину), которую в народе прозвали Шиповницей. В это время наши предки как раз торопились собрать и заготовить ягоды шиповника, чтобы успеть до первых морозов.

Считалось, какая погода 1 октября, такой же она будет и 1 апреля. Также, по народным приметам, чем суше и теплее погода в первый день октября, тем длиннее будет осень и позднее наступят холода.