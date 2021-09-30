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В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду в последний день сентября

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.09.2021 06:03 0 841
В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду в последний день сентября

В четверг, 30 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днем – до +10, вечером – до +8.

Существенных осадков не ожидается.

В Калуге влажность воздуха составит 75%, порывы ветра – до 1 м/с.

В первую неделю октября в Калуге ожидается потепление - до +13 градусов.

30 сентября православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По народным приметам, если утро 30 сентября пасмурное, то погода в ближайшее время будет хорошей.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 30.09.2021 06:03 0 841
Тэги: погода
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