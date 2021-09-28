В Калужской области температура воздуха опустится до нуля

Во вторник, 28 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, возможен дождь.

Днем будет до +8.

Поздно вечером в Калуге синоптики прогнозируют похолодание до нуля.

Влажность составит около 70%, порывы ветра – до 4 м/с.

28 сентября православная церковь вспоминает святого Никиту Готского, которого в народе прозвали Никита Гусятник. С этого дня начинали резать домашних гусей, которых откармливали все лето. К тому же, в теплые края начинали улетать и дикие гуси, а потому охотники закрывали сезон охоты.

По народным приметам, если днем 28 сентября идет дождь, то весна будет поздней и сырой. А много муравейников на земле - к суровой и снежной зиме.