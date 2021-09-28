В Калужской области температура воздуха опустится до нуля
Во вторник, 28 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около +7 градусов, возможен дождь.
Днем будет до +8.
Поздно вечером в Калуге синоптики прогнозируют похолодание до нуля.
Влажность составит около 70%, порывы ветра – до 4 м/с.
28 сентября православная церковь вспоминает святого Никиту Готского, которого в народе прозвали Никита Гусятник. С этого дня начинали резать домашних гусей, которых откармливали все лето. К тому же, в теплые края начинали улетать и дикие гуси, а потому охотники закрывали сезон охоты.
По народным приметам, если днем 28 сентября идет дождь, то весна будет поздней и сырой. А много муравейников на земле - к суровой и снежной зиме.
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