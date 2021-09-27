В Калужской области ожидается потепление к концу недели
В понедельник, 27 сентября, в Калужской области сохранится пасмурная погода.
Утром будет около +8 градусов, днем – до +11.
Существенных осадков не ожидается.
В Калуге сохранятся сильные порывы северного ветра. Важность воздуха – около 80%.
К выходным в нашем регионе ожидается небольшое потепление.
27 сентября отмечается один из двенадцати главных христианских праздников — Воздвижение Креста Господня.
По народным приметам, ветер северного направления предвещает теплое лето. Утренние заморозки – к ранней зиме.
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