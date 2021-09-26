В Калужской области воздух прогреется до +11 градусов

В воскресенье, 26 сентября, в Калужской области сохранится дождливая погода.

Утром будет около +9 градусов, днем – до +11.

Осадки возможны в течение всего дня.

В Калуге сохранятся сильные порывы юго-западного ветра. Важность воздуха – около 85%.

26 сентября в народном календаре называют Корниловым днем. Наши предки называли его последним днем осени, когда прекращается рост всех растений.

Если к этому дню все грачи улетели – вскоре ждали снега. На деревьях практически не осталось листьев - зима придет рано.