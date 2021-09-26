В Калужской области воздух прогреется до +11 градусов
В воскресенье, 26 сентября, в Калужской области сохранится дождливая погода.
Утром будет около +9 градусов, днем – до +11.
Осадки возможны в течение всего дня.
В Калуге сохранятся сильные порывы юго-западного ветра. Важность воздуха – около 85%.
26 сентября в народном календаре называют Корниловым днем. Наши предки называли его последним днем осени, когда прекращается рост всех растений.
Если к этому дню все грачи улетели – вскоре ждали снега. На деревьях практически не осталось листьев - зима придет рано.
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