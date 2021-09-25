В Калужской области прогнозируют дождливые выходные

На выходных в Калужской области сохранится пасмурная, дождливая погода, сообщают синоптики.

Утром в субботу, 25 сентября, ожидается около +8 градусов, днем – до +11.

Осадки возможны в течение всего дня.

В Калуге сохранятся сильные порывы юго-западного ветра. Важность воздуха – около 80%.

25 сентября церковь вспоминает святого мученика Артамона. В народе этот день получил название Змеевик, так как считалось, что с приходом холодов змеи начинают искать укрытия, и в это время их легко можно встретить в хозпостройках и даже у себя дома.

По народным приметам, если 25 сентября идет дождь, то зима будет длинная и холодная. Если на деревьях много желтых листьев, то осень будет долгой и без осадков.