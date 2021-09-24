В Калужской области прогнозируют сильный ветер и дожди
В пятницу, 24 сентября, в Калужской области усилится ветер. По информации МЧС, порывы будут достигать 18 м/с.
Утром температура воздуха составит около +5 градусов, днем – до +10.
В течение всего дня в Калуге возможны дожди.
Влажность воздуха превысит 80%.
24 сентября православные вспоминают святую Феодору Александрийскую. В народе этот день называли Федорин. Он означал начало стабильных утренних заморозков и дождей. А потому к этому времени старались закончить все огородные и полевые работы.
По народным приметам, если на улице по-прежнему летает много пчел, то осень будет долгой, теплой и сухой. А если на деревьях еще много листьев и они не сильно опадают, то зима будет долгая и очень холодная.
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