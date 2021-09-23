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В Калужской области ожидается потепление на выходных

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.09.2021 06:00 0 260
В Калужской области ожидается потепление на выходных

В четверг, 23 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода. В течение всего дня возможен небольшой дождь, сообщают синоптики.

Утром температура воздуха составит около +7 градусов, днем – до +10.

В Калуге возможны порывы ветра до 3 м/с. Влажность воздуха – 80%.

Небольшое потепление ожидается в Калужской области на выходных. Днем будет – до +12.

Такая же погода прогнозируется до конца сентября.

23 сентября считается настоящим началом осени. Это день осеннего равноденствия, когда день и ночь становятся одинаковыми по продолжительности. После этого световой день начнет постепенно сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря.

Наши предки верили, что сбор урожая рябины нужно начинать именно 23 сентября. По количеству рябины определяли и погоду: мало ягод — осень будет долгой и сухой, а много — осень будет дождливая, а зима суровая.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.09.2021 06:00 0 260
Тэги: погода
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