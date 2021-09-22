В Калужской области продолжатся дожди

В среду, 22 сентября, в Калужской области сохранится дождливая погода. Осадки возможны в течение всего дня, предупреждают синоптики.

Утром температура воздуха составит около +7 градусов, днем – до +9.

Влажность воздуха в Калуге составит около 93%, порывы ветра – до 2 м/с.

Небольшое потепление ожидается только к выходным.

По народным приметам, если к 22 сентября листья с вишни еще не опали – будет теплая погода. Снег выпал - к плохому урожаю в следующем году.