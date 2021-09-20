В Калужской области потеплеет к концу недели
В понедельник, 20 сентября, в Калужской области ожидается дождливая погода.
Утром синоптики прогнозируют около +5 градусов, днем – до +7.
В течение всего дня возможен дождь. Порывы ветра – до 7 м/с.
Влажность воздуха в Калуге составит 90%.
К выходным синоптики обещают потепление – до +13 градусов.
По народным приметам, если по небу быстро плывут черные тучи — скоро будет гроза, а если облака белые — ненастье следует ждать на следующий день.
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