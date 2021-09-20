В Калужской области потеплеет к концу недели

В понедельник, 20 сентября, в Калужской области ожидается дождливая погода.

Утром синоптики прогнозируют около +5 градусов, днем – до +7.

В течение всего дня возможен дождь. Порывы ветра – до 7 м/с.

Влажность воздуха в Калуге составит 90%.

К выходным синоптики обещают потепление – до +13 градусов.

По народным приметам, если по небу быстро плывут черные тучи — скоро будет гроза, а если облака белые — ненастье следует ждать на следующий день.