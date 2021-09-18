В Калужской области на выходных пойдут дожди

В субботу, 18 сентября, в Калужской области продолжится похолодание.

Утром синоптики прогнозируют около +3 градусов, днем – до +9.

Местами возможен дождь. Порывы ветра – до 7 м/с.

Влажность воздуха в Калуге составит 60%.

18 сентября христиане вспоминают родителей Иоанна Крестителя — пророка Захарию и Праведную Елисавету.

По народным приметам, если листья рябины пожелтели — осень и зима рано начнутся. А если на этом дереве много ягод, то осень будет дождливой.